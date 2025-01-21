По ее словам, артподготовка ВСУ началась 6 августа в три часа ночи, когда местные жители спали. При этом украинские войска не выбирали целей. Вскоре в районе пропали вода и газ. В Telegram-каналах появились призывы уезжать, однако с организованной эвакуацией возникли трудности. Женщина по случаю уехала сама.

«Выехать не на чем было. Они (ВСУ. — прим. ред.) же зашли сразу — мы уехали, уже машины горевшие были по трассе, на них с дронов кидали…» — рассказала она.

Еще 6 августа семья женщины сложила вещи, но в итоге сама она забыла дома сумку с документами и вспомнила об этом уже в Курске.

Некоторое время женщина провела в пункте временного размещения в Сосновке, затем у сына, но не захотела его стеснять, поскольку у него самого маленький ребенок. Возвращаться сразу после освобождения своего села женщина не планирует. Она заявила, что не знает, цел ли ее дом, потому что соседние сгорели после попадания боеприпаса.

«Даже если их выбьют — они все равно будут дроны пускать… Когда все это прекратится, как в 45-м, тогда спокойно можно жить. А так в Курске тоже сидят на чемоданах», — добавила пострадавшая.

Знакомые, которых вывезли в Сумы и потом обменяли, рассказали ей, что ВСУ разграбили дома и магазины, установили на оккупированных территориях комендантский час и переписали население. Представители Красного Креста отказались заезжать туда, поэтому о судьбах оставшихся в Суджанском районе людей она не знает.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за расправы украинских боевиков над жителями района. Следователям предстоит установить причастных и привлечь их к ответственности.