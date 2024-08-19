«Прощались со всеми». Лукашенко заявил, что солдаты ВСУ не видят смысла в атаке на Курск

Украинские военные, участвующие в атаке на Курскую область, заранее попрощались с родственниками, понимая бессмысленность плана своего руководства. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на телеканале «Беларусь 1» .

«Украинцы, это мы точно знаем, когда идут на фронт, они со всеми прощаются. Когда они под Курском наступали, все украинцы звонили наперебой домой и прощались со своими родственниками. <…> Они понимают бесперспективность», — сказал Лукашенко.

По его словам, около 70% украинцев ненавидят президента своей страны Владимира Зеленского. Это связано с тем, что политик не выполняет обещаний и отправляет людей на гибель.

По мнению Лукашенко, ВСУ отправили на вылазку под Курском самых подготовленных бойцов. Он выразил непонимание, зачем войска Украины «туда зашли», ведь они потеряют лучших военных.

Ранее Лукашенко заявил, что правительство Белоруссии не препятствует тем, кто уезжает с Украины. Однако если покинувшие эту страну дальше направляются в Россию, то данные о беженцах передаются российской службе безопасности.