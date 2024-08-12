«Все по классике — долбит танк». Коц — об атаке ВСУ на пограничный переход «Колотиловка»
Военкор Коц: ВСУ пытаются атаковать погранпереход «Колотиловка»
Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать территорию Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
По его данным, атака идет на пограничный переход «Колотиловка» в Краснояружском районе. Утром из него начали эвакуировать население.
«Все по классике — долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идет пехота. Подразделения прикрытия границы приняли бой. Пока противник не допущен на нашу территорию», — написал Коц.
Ранее военкор сообщал, что диверсионно-разведывательные группы ВСУ зашли в Беловский район Курской области лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие в российском тылу. Столкнувшись с сопротивлением такие группы отступают, добавил он.