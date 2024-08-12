Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать территорию Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По его данным, атака идет на пограничный переход «Колотиловка» в Краснояружском районе. Утром из него начали эвакуировать население.

«Все по классике — долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идет пехота. Подразделения прикрытия границы приняли бой. Пока противник не допущен на нашу территорию», — написал Коц.

Ранее военкор сообщал, что диверсионно-разведывательные группы ВСУ зашли в Беловский район Курской области лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие в российском тылу. Столкнувшись с сопротивлением такие группы отступают, добавил он.