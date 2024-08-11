Военкор Коц: украинские ДРГ в Курской области обозначали свое присутствие

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ зашли в Беловский район Курской области, чтобы обозначиться в российском тылу. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале .

«Видимо, речь идет о малых маневренных группах, которыми противник обозначает свое присутствие в наших тылах», — уточнил он, комментируя вчерашний заход украинской ДРГ на территорию Беловского района.

По словам военкора, столкнувшись с сопротивлением ВС РФ, такие группы сразу же отступают на исходные позиции.

В Беловском районе быстро стабилизировали обстановку после захода украинских солдат. Российские военные делают все для защиты мирных жителей.