«Обозначает свое присутствие». Коц — о заходе украинской ДРГ в Курскую область

Военкор Коц: украинские ДРГ в Курской области обозначали свое присутствие

Фото: Freepik

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ зашли в Беловский район Курской области, чтобы обозначиться в российском тылу. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«Видимо, речь идет о малых маневренных группах, которыми противник обозначает свое присутствие в наших тылах», — уточнил он, комментируя вчерашний заход украинской ДРГ на территорию Беловского района.

По словам военкора, столкнувшись с сопротивлением ВС РФ, такие группы сразу же отступают на исходные позиции.

В Беловском районе быстро стабилизировали обстановку после захода украинских солдат. Российские военные делают все для защиты мирных жителей.

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