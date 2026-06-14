Сегодня 09:57 Все округа Херсонской области полностью или частично лишились света Фото: Медиасток.рф
Все округа Херсонской области полностью или частично лишились электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в
«Максе».
По его словам, энергетики и аварийные службы уже устраняют проблему и прикладывают все силы, чтобы вернуть электричество в дома.
Ночью в местной энергетической компанит рассказали об
отключении четырнадцати муниципальных округов в регионе из-за крупного технологического сбоя в Запорожской области.
Накануне администрация ЗАЭС сообщила, что
восстановлено внешнее электроснабжение станции от высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт. До этого почти трое суток станция питалась от дизель-генераторов. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
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