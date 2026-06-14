Все округа Херсонской области полностью или частично лишились света

Все округа Херсонской области полностью или частично лишились электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в «Максе» .

По его словам, энергетики и аварийные службы уже устраняют проблему и прикладывают все силы, чтобы вернуть электричество в дома.

Ночью в местной энергетической компанит рассказали об отключении четырнадцати муниципальных округов в регионе из-за крупного технологического сбоя в Запорожской области.

Накануне администрация ЗАЭС сообщила, что восстановлено внешнее электроснабжение станции от высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт. До этого почти трое суток станция питалась от дизель-генераторов.