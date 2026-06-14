Стало известно об аварии со светом в Херсонской области
В Херсонской области 14 муниципалитетов остались без электричества из-за аварии
Четырнадцать муниципальных округов Херсонской области остались без энергоснабжения из-за крупного технологического сбоя в соседнем регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей местной энергокомпании.
По данным профильных служб, причиной массового отключения электроэнергии послужили неполадки в электрических сетях Запорожской области. Аварийный режим на линиях электропередачи будет действовать вплоть до полного исправления ситуации и окончания ремонтных работ.
В зону тотального обесточивания попали все без исключения населенные пункты в следующих районах:
- Скадовский, Алешкинский и Голопристанский округа;
- Чаплынский, Каланчакский и Генический округа;
- Новотроицкий, Ивановский и Нижнесерогозский округа;
- Верхнерогачикский, Горностаевский и Великолепетихский округа;
- Каховский и Новокаховский округа.
Специализированные ремонтные бригады уже приступили к поиску локализации повреждения и восстановлению стабильной работы инфраструктуры. Точные сроки возвращения электричества в жилые дома, коммерческие объекты и социальные учреждения региона пока не уточнялись.
Свет в нескольких округах Херсонской области также временно пропадал в середине мая 2026 года.