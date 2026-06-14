Стало известно об аварии со светом в Херсонской области

В Херсонской области 14 муниципалитетов остались без электричества из-за аварии

Четырнадцать муниципальных округов Херсонской области остались без энергоснабжения из-за крупного технологического сбоя в соседнем регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей местной энергокомпании.

По данным профильных служб, причиной массового отключения электроэнергии послужили неполадки в электрических сетях Запорожской области. Аварийный режим на линиях электропередачи будет действовать вплоть до полного исправления ситуации и окончания ремонтных работ.

В зону тотального обесточивания попали все без исключения населенные пункты в следующих районах:

Скадовский, Алешкинский и Голопристанский округа;

Чаплынский, Каланчакский и Генический округа;

Новотроицкий, Ивановский и Нижнесерогозский округа;

Верхнерогачикский, Горностаевский и Великолепетихский округа;

Каховский и Новокаховский округа.

Специализированные ремонтные бригады уже приступили к поиску локализации повреждения и восстановлению стабильной работы инфраструктуры. Точные сроки возвращения электричества в жилые дома, коммерческие объекты и социальные учреждения региона пока не уточнялись.

Свет в нескольких округах Херсонской области также временно пропадал в середине мая 2026 года.