Запорожскую АЭС перевели на штатную схему работы

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено, системы перевели на штатную схему работы, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Об этом сообщило РИА Новости .

Восстановительные работы по линии «Ферросплавная-1 завершили днем в субботу, пояснила Яшина. Резервные дизель-генераторы остановили и перевели в режим дежурной готовности.

Станция была лишена внешнего энергоснабжения почти трое суток. Вечером 10 июня отключилась высоковольтная линия электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт. Основную линию «Днепровская» мощностью 750 киловольт отключили еще 24 марта после повреждения. После этого системы АЭС питались от дизель-генераторов.