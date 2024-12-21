Все очаги пожаров после удара ВСУ по Рыльску удалось потушить

МЧС: в Рыльске потушили пожары и проливают конструкции после удара ВСУ

Сотрудники МЧС продолжают работу на месте удара украинских боевиков по Рыльску в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все очаги пожаров удалось потушить, спасатели проливают конструкции, чтобы не допустить новых возгораний.

Пресс-служба МЧС также опубликовала видео работы специалистов.

Удар произошел накануне днем. По Рыльску выпустили шесть ракет из ракетной системы залпового огня HIMARS. Повреждения получили физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры, педагогический колледж, другие социальные объекты, а также частные дома. Погибли пять человек и пострадали 12.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, украинские боевики знали, куда наносят удары, и целенаправленно атаковали именно мирные объекты.