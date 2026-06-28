«Леденеет кровь». Хинштейн рассказал, как возвращенных в Россию курян держали на Украине

Пять мирных жителей вернулись в Курск из украинского плена. В городе их встретили родственники и глава региона Александр Хинштейн, он в телеграм-канале рассказал, с какими сложностями столкнулись куряне на территории Украины.

Чиновник объяснил, что мирные жители Курской области оказались на Украине еще в 2024 году. Их захватили украинские военные.

Автомобиль одного из жителей региона ВСУ обстреляли. Мужчина получил тяжелое ранение, его брат погиб. Вернувшегося из плена курянина отправят в больницу, ему предстоит долгая реабилитация.

Семья еще одного мирного курянина успела уехать в самом начале кризиса. Его самого захватили украинцы. По словам Хинштейна, в плену к нему «относились откровенно зверски».