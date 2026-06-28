«Леденеет кровь». Хинштейн рассказал, как возвращенных в Россию курян держали на Украине

Хинштейн рассказал, как освобожденных курян держали в украинских тюрьмах

уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Фото: уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Пять мирных жителей вернулись в Курск из украинского плена. В городе их встретили родственники и глава региона Александр Хинштейн, он в телеграм-канале рассказал, с какими сложностями столкнулись куряне на территории Украины.

Чиновник объяснил, что мирные жители Курской области оказались на Украине еще в 2024 году. Их захватили украинские военные.

Автомобиль одного из жителей региона ВСУ обстреляли. Мужчина получил тяжелое ранение, его брат погиб. Вернувшегося из плена курянина отправят в больницу, ему предстоит долгая реабилитация.

Семья еще одного мирного курянина успела уехать в самом начале кризиса. Его самого захватили украинцы. По словам Хинштейна, в плену к нему «относились откровенно зверски».

От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву «Z» на руке.

Александр Хинштейн

В конце июня 2026 года уполномоченная по правам человека Лантратова рассказала, что Россия вернула еще пятерых жителей Курской области, незаконно вывезенных на Украину.

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