«Все грохотало». Очевидец рассказал об атаке дронов ВСУ на Торопец
Источник 360.ru сообщил о большом пожаре в Торопце после атаки БПЛА
После ночной атаки беспилотников в окрестностях Торопца начался пожар. Из потенциально опасных районов эвакуируют жителей. О ситуации в городе рассказал источник 360.ru.
По словам собеседника 360.ru, когда прогремел мощный взрыв, он с семьей покинул город.
«Мы уехали. Мы даже не то что уехали — мы уходили пешком. Бежали с ребенком. Потом стали попутки ловить, но никто не мог нас взять. В итоге взяли, и мы уехали из Торопца в деревню. <…> Все грохотало, мы собрались, уходили пешком», — сообщил житель города.
По его словам, пожар был крупным, многое могло сгореть.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что при атаке трое детей и 14 взрослых получили легкие ранения. Во многих домах взрывной волной выбило окна. Эвакуировали уже около трех тысяч жителей, а в сам Торопец перекрыли въезд.
Всего за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 54 беспилотника.