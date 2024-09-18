«Все грохотало». Очевидец рассказал об атаке дронов ВСУ на Торопец

Источник 360.ru сообщил о большом пожаре в Торопце после атаки БПЛА

После ночной атаки беспилотников в окрестностях Торопца начался пожар. Из потенциально опасных районов эвакуируют жителей. О ситуации в городе рассказал источник 360.ru.

По словам собеседника 360.ru, когда прогремел мощный взрыв, он с семьей покинул город.

«Мы уехали. Мы даже не то что уехали — мы уходили пешком. Бежали с ребенком. Потом стали попутки ловить, но никто не мог нас взять. В итоге взяли, и мы уехали из Торопца в деревню. <…> Все грохотало, мы собрались, уходили пешком», — сообщил житель города.

По его словам, пожар был крупным, многое могло сгореть.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что при атаке трое детей и 14 взрослых получили легкие ранения. Во многих домах взрывной волной выбило окна. Эвакуировали уже около трех тысяч жителей, а в сам Торопец перекрыли въезд.

Всего за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 54 беспилотника.