Вооруженные силы Украины активно применяют в боях в Новоивановке в Курской области зарубежные танки Abrams и Leopard. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начштаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

«Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские — это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так», — сказал военный.

Орел отметил, что основная часть Новоивановки — три четверти — перешла под контроль ВС России, однако украинские войска предпринимают попытки контратак, используя натовские танки. По словам бойца, в день происходит «три-четыре наката».

Ранее Великобритания передала Украине несколько десятков ракет Storm Shadow. Это произошло до разрешения Украине использовать такое по территории России.