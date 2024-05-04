Спецоперация 04 мая 2024, 15:44 «Все это возможно». В США предложили Украине отказаться от части территорий Подполковник Дэвис: Украина откажется от части территорий на переговорах с РФ Europa Press/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Во время потенциальных переговоров с Россией Украине придется отказаться от некоторых территорий. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Условия мирного договора не будут такими, какие хотели бы на Украине. Но в случае отказа от переговоров Украину ждут еще большие разрушения. У ВСУ нет шансов удержать линию фронта, и тем более устроить новое наступление, подчеркнул Дэвис.

Реклама

«Им определенно придется отказаться от некоторых территорий. В обмен на это они смогут контролировать часть своей страны, им больше не придется терять территории, им не придется терять солдат <…> Все это возможно, если они сядут за стол переговоров», — сказал он.

Из-за требований Запада любой ценой сдержать наступление ВС России в зоне спецоперации ежедневно погибают около тысячи украинских бойцов. Потери врага с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.