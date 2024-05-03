Шойгу озвучил потери ВСУ с начала года | 360°

Важное 03 мая 2024, 12:52 Шойгу озвучил потери ВСУ с начала года Шойгу: в 2024 году ВСУ потеряли 111 тысяч бойцов, по тысяче человек ежедневно Ministry of Defense of Ukraine

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Из-за требований коллективного Запада любой ценой сдержать наступление Вооруженных сил России в зоне СВО каждый день погибают около тысячи украинских бойцов. С начала 2024 года боевые потери противника превысили 111 тысяч человек, заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу. Его процитировало Минобороны.

По словам министра, российская армия взломала систему опорных пунктов Вооруженных сил Украины на всей линии боевого соприкосновения. С начала года освободили 547 квадратных километров территории. Сергей Шойгу заявил, что США и другие союзники потребовали от киевского режима любой ценой сдержать продвижение, поэтому потери ВСУ увеличились.

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«В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники», — сказал министр.

В общей сложности с начала спецоперации ВСУ лишились более 500 тысяч солдат, заявлял Сергей Шойгу на апрельском заседании коллегии. Ura.ru сообщил, что только за первые три месяца 2024 года погибли и получили ранения свыше 80 тысяч украинских военных.