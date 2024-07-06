«Все, что угодно, может оказаться взрывчаткой». Бойцы ВС РФ показали освобожденные от ВСУ позиции

Военкор 360.ru рассказал, какой он увидел жизнь бойцов на передовой

Армия России освобождает все больше участков на линии боевого соприкосновения. Позиции, на которых раньше находились украинские боевики, теперь занимают российские военные, но здесь все еще опасно из-за оставшихся мин и обстрелов со стороны ВСУ. Военкор 360.ru Антон Шестаков побывал на передовой и сам посмотрел, как бойцы ВС РФ держат оборону.

Проводником корреспондента стал военный связист. Он обеспечивает связь между тыловыми и передовыми позициями. Прокладывается линия по-старинке — по проводам. Они часто обрываются и их приходится чинить. Но все же это самая безопасная связь на сегодняшний день на фронте. По словам связиста, украинцы тоже активно их используют.

Шестаков прошел по позициям российских военных. Еще недавно они были передовыми, но сейчас, с продвижением российской армии, находятся в тылу. И все же эта места еще очень опасны — их с беспилотников атакуют ВСУ, а прямо рядом с тропинкой лежат мины и неразорвавшиеся снаряды.

Главное правило военных и всех, кто здесь оказывается — ничего не трогать на земле.

«Все, что угодно, может быть взрывчатым веществом. Я знаю историю, когда боец за пачкой салфеток поднялся. Опустил руку взять. Убило», — рассказал собеседник 360.ru.

Он добавил, что при продвижении вперед необходимо везде оставлять носилки для эвакуации раненных.

«Очень хотелось бы использовать для этого легкую моторную технику, но пока такой возможности нет — очень много необходимо разминировать для начала», — объяснил связист.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Четыре из них находятся в ДНР и один — в Харьковской области.