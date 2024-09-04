Все атаки успешно отражены. Сальдо рассказал о ситуации на Кинбурнской косе

Сальдо: российские военные не дают десанту ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Фото: РИА «Новости»

Российские военные полностью контролируют все острова в дельте Днепра и отражают атаки украинских десантников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противник сосредоточил в районе Очакова силы морского десанта и спецназа, которые регулярно пытаются высадиться как на Кинбурнской, так и на Тендровской косах», — заявил глава региона.

Он отметил, что десанты формируют в районе Очакова, где базируются подразделения ВСУ и иностранных наемников. Сальдо назвал действия украинского командования бессмысленными и заверил, что они обречены на провал и только увеличат потери.

Ранее херсонский губернатор заявил, что иностранные инструкторы готовят в Очакове украинский десант, которому предстоит форсировать Днепр.

А накануне стало известно, как в середине лета четверо украинских военных без боя сдались в российский плен под Крынками.

Выставка работ художников Тарусы открылась в музее «Новый Иерусалим»

Источник фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

День города в Москве — 2024: куда пойти и чем заняться

Неведомые зверушки. Кто такие фурри и чем они отличаются от квадроберов

Mike Schiller/Geisler-Fotopress

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте