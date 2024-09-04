Все атаки успешно отражены. Сальдо рассказал о ситуации на Кинбурнской косе

Российские военные полностью контролируют все острова в дельте Днепра и отражают атаки украинских десантников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противник сосредоточил в районе Очакова силы морского десанта и спецназа, которые регулярно пытаются высадиться как на Кинбурнской, так и на Тендровской косах», — заявил глава региона.

Он отметил, что десанты формируют в районе Очакова, где базируются подразделения ВСУ и иностранных наемников. Сальдо назвал действия украинского командования бессмысленными и заверил, что они обречены на провал и только увеличат потери.

Ранее херсонский губернатор заявил, что иностранные инструкторы готовят в Очакове украинский десант, которому предстоит форсировать Днепр.

А накануне стало известно, как в середине лета четверо украинских военных без боя сдались в российский плен под Крынками.