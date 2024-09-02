Украинские солдаты сдались в плен без стрельбы у Крынок

РИА «Новости»: боец ВСУ рассказал о сдаче в плен без стрельбы близ Крынок

Фото: Unsplash

Военнослужащий Вооруженных сил Украины из Ровенской области Александр Кащук сдался без сопротивления российским бойцам в первом же бою. Об этом солдат рассказал в беседе с РИА «Новости».

Он сообщил, что вместе с другими военными в составе группы из четырех человек сдался в плен ВС России без стрельбы в районе Крынок.

«В первый же выход „на острова“ я попал в плен 18 июля. Переночевали, а с утра уже сдались вашим ребятам. <…> Они просто подошли, и мы сдались без стрельбы», — рассказал Кащук.

По словам военнопленного, его мобилизовали сразу после начала СВО и отправили в тыловую часть радиотехнических войск Украины. В мае 2022 года перевели в 35-ю бригаду морской пехоты на Херсонском направлении.

Ранее украинский солдат, попавший в плен, рассказал, что начальство скрывало от бойцов, отправленных в Курскую область, место проведения операции. Он предположил, что командование испугалось массового дезертирства.

По данным Минобороны, на минувшей неделе на линии боевого соприкосновения в зоне СВО сдались в плен 58 украинских военнослужащих.

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