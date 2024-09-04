Сальдо: иностранцы готовят в Очакове украинский десант для форсирования Днепра

Иностранные инструкторы готовят украинских военные к форсированию Днепра и высадки на Кинбурнской косе. Об этом сообщил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях ВЭФ.

По его словам, украинские боевики постоянно пытаются высадиться на Кинбурнской косе. Напротив расположен город Очаков, который Сальдо назвал истинно русским. Однако сейчас там обитают иностранные инструкторы и наемники.

«Там несколько баз обучения. Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы», — подчеркнул он.

Сальдо добавил, что украинские боевики каждый раз несут серьезные потери.

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