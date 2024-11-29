Около 700 украинских военных, в том числе не менее 100 иностранных наемников, оказались в полуокружении в районе огнеупорного завода в Часовом Яре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Среди тех, кто укрылся в катакомбах, есть выходцы из разных стран: Грузии, Колумбии и Италии. В числе последних — активисты фашистских группировок.

Российские войска не спешат штурмовать противника. Военные не идут в лобовые атаки, а наносят точечные артиллерийские и авиаудары, в том числе с использованием КАБ-500, КАБ-1500 и КАБ-3000. Цель этих ударов — не дать группировке выйти с территории завода.

В это время продолжаются бои за высотные здания в Часовом Яре. ВС России стремятся выровнять линию фронта и готовятся к охвату города с юга, планируя выйти через населенные пункты Ступочки и Константиновка. По данным Mash, бои за город вступили в решающую фазу.

Ранее российские военные окружили в Курской области тысячу брошенных командованием ВСУ украинских боевиков. Также ВС России уничтожили около 20 боевиков ВСУ при попытке покинуть окружение в районе Ольговки. После военнослужащие нанесли удары по военным объектам на территории Украины, выпустив 90 ракет и 100 беспилотников.