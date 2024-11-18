Тысяча брошенных под Курском боевиков ВСУ оказалась в окружении

Российские военные окружили в Курской области тысячу брошенных командованием ВСУ украинских боевиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ВС России уничтожили порядка 100 военнослужащих двух элитных подразделений 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ за прошлые сутки при попытке покинуть блокированную территорию.

Сейчас российские военные глушат оставшимся в окружении боевикам ВСУ связь со своим командованием, что позволяет им незаметно передвигаться по полю боя. При этом, по предварительным данным, сами боевики ВСУ ведут огонь по своим сослуживцам снарядами калибра 120 и 82 миллиметров.

Также ВСУ лишились порядка 20 человек при попытке выбраться из котла в районе Ольговки. Бойцы 155-й бригады морской пехоты ВС России отследили перемещение украинских военных и нанесли по противнику точные удары.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский объяснил, что ВСУ вторглись в Курскую область для прикрытия других направлений от продвижения ВС России.