Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Синельниково в Харьковской области, «Восток» занял Даниловку в Днепропетровской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области», — объявили представители министерства.

Этот город расположен в центре Днепропетровской области в 48 километрах от столицы региона. Синельниково является крупным железнодорожным узлом.

Группировка «Восток» заняла Даниловку, продолжив продвижение вглубь обороны Вооруженных сил Украины. На минувшей неделе российские войска взяли под контроль Волчье.

Ранее ВСУ начали отступать в районе Купянска в Харьковской области по линии реки Оскол. Бои в этом районе ведет группировка войск «Запад».