ВСУ начали отступать вдоль реки Оскол на западе Купянска

Подразделения ВСУ отступают по линии реки Оскол в районе Купянска. Об этом рассказал командир роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Снег.

«Работаем без суеты, в соответствии с задачей, бережем своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним», — сказал он на видео, опубликованном Минобороны.

По словам Снега, российские военнослужащие проводят зачистку в западном районе города. Сейчас боевые действия идут в районе Приоскольной улицы. ВС России наносит удары по вражеским позициям в лесополосе у реки. Также командир роты отметил, что российские солдаты ликвидировали до 20 военных украинской армии в западной части города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ оказались в сложной ситуации на Покровском направлении. Кроме того, ВС России наращивают масштаб штурмов в Запорожской области.