ВС России заняли позиции под Липцами

Ганчев: ВС России окопались под Липцами и не позволили ВСУ контратаковать

В Харьковской области российские войска заняли выгодные позиции под Липцами, а Вооруженные силы Украины подтянули резервы. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявил об этом в эфире Первого канала, сообщило РИА «Новости» .

«Под населенным пунктом Липцы, где на линии Лукьянцы — Липцы сейчас возведены серьезные оборонительные сооружения, наши парни окопались, заняли удобные позиции и не позволяют противнику контратаковать», — сказал он.

Продвижение Вооруженных сил России, по словам Ганчева, замедлилось. Он объяснил, что ВСУ подтянули значительные резервы. Глава администрации добавил, что в Харьковской области устроили тотальную мобилизацию. Новобранцев, по его информации, задействуют в обороне столицы региона.

Наступление в Харьковской области вела группировка «Север». Минобороны сообщило, что боевые потери ВСУ за сутки в зоне ее ответственности достигли 215 человек. В районе Липцов и Волчанска отразили пять контратак.