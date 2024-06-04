ВС России заняли позиции под Липцами

Ганчев: ВС России окопались под Липцами и не позволили ВСУ контратаковать

Фото: РИА «Новости»

В Харьковской области российские войска заняли выгодные позиции под Липцами, а Вооруженные силы Украины подтянули резервы. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявил об этом в эфире Первого канала, сообщило РИА «Новости».

«Под населенным пунктом Липцы, где на линии Лукьянцы — Липцы сейчас возведены серьезные оборонительные сооружения, наши парни окопались, заняли удобные позиции и не позволяют противнику контратаковать», — сказал он.

Продвижение Вооруженных сил России, по словам Ганчева, замедлилось. Он объяснил, что ВСУ подтянули значительные резервы. Глава администрации добавил, что в Харьковской области устроили тотальную мобилизацию. Новобранцев, по его информации, задействуют в обороне столицы региона.

Наступление в Харьковской области вела группировка «Север». Минобороны сообщило, что боевые потери ВСУ за сутки в зоне ее ответственности достигли 215 человек. В районе Липцов и Волчанска отразили пять контратак.

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