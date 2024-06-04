Названы потери ВСУ в зоне действия «Севера» в Харьковской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 215 военных за сутки в зоне действия группировки «Север»

Подразделения группировки войск «Север» активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, военные отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районе Липцов и Волчанска.

Ранее при ударе по базе отдыха в Змиеве погибли или получили ранения более 200 украинских военных. По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», ВСУ использовали здание как пункт временной дислокации.

Представитель местного подполья Сергей Лебедев сообщал что в центре Харькова заметили большое количество боевиков батальона «Азов»*.

*Батальон «Азов» признан террористической организацией в РФ запрещен на ее территории.