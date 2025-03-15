Переброска допрезервов в Часов Яр не помогла ВСУ

В попытке сдержать продвижение российских войск командование Вооруженных сил Украины стянуло подкрепление к Часову Яру. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об этом в эфире шоу «Соловьев Live» .

Городские бои, по его словам, идут довольно давно, российские подразделения освобождают одну улицу за другой. Пушилин заявил, что им критически важно получить контроль над Часовым Яром, чтобы обеспечить оперативный простор для дальнейшего продвижения в сторону Константиновки, Славянска и Краматорска.

«Противник продолжает регулярно перебрасывать дополнительные резервы. Наши подразделения стирают противника, но появляются новые и новые», — сказал он.

В начале февраля стало известно о спешной эвакуации раненых солдат ВСУ из Часова Яра. Военнослужащий ВС России Роман Худяков рассказал об уничтожении укрепрайонов противника.