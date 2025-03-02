ВСУ начали подтягивать дополнительные резервы в Часов Яр

Пушилин: ВСУ бросают резервы под Часов Яр, но это не остановит ВС России

Командование ВСУ отдало распоряжение перебрасывать резервы в Часов Яр, однако это не поможет удержать город. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале.

«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы. Есть еще пока такие возможности у него, но здесь планомерное, выверенное продвижение вперед», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что у противника пока есть силы для таких маневров, однако это не останавливает продвижение ВС России на данном участке фронта. Ситуация в городе пока сильно не меняется.

В последних числах января российские войска взяли под контроль существенную часть населенного пункта Часов Яр в ДНР. По словам эксперта Яна Гагина, после освобождения города для российских бойцов откроется дорога «на взятие Краматорска и Славянска».