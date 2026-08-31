Бойцы «Востока», «Запада», «Севера» и «Юга» за сутки вскрыли и поразили 140 вражеских пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальников пресс-служб группировок.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты крылатая ракета „Фламинго“, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 32 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 99 тяжелых боевых гексакоптеров и барражирующий боеприпас противника», — сказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Общевойсковые подразделения, включая расчеты войск беспилотных систем, за сутки уничтожили более 210 боевиков ВСУ, БТР М1117, две бронемашины, 20 автомобилей. Кроме того, российские военные поразили 55 пунктов управления БПЛА, 33 робототехнических комплекса и три полевых склада боеприпасов противника.

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев отметил, что подразделения улучшили положение по переднему краю. На Славянском и Краматорском направлениях бойцы уничтожили 43 антенны связи БПЛА, 33 НРТК и 21 БПЛА, а также поражены 19 пунктов управления беспилотниками.

По словам начальника пресс-центра группировки войск «Север» Андрея Шершнева, бойцы поразили 32 пункта управления БПЛА, 292 вражеских БПЛА и 10 наземных дронов ВСУ. Его коллега из группировки «Восток» Дмитрий Миськов сообщил о поражении 34 пунктов управления БПЛА, а также 10 станций спутниковой связи Starlink и 42 БПЛА ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что бойцы «Востока», «Запада», «Юга» и «Севера» за сутки уничтожили 147 пунктов управления БПЛА ВСУ.