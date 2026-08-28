ВС России за сутки уничтожили 147 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ
МО: бойцы «Запада» поразили 57 пунктов управления БПЛА ВСУ, а «Востока» — 39
Военнослужащие группировок войск «Юг», «Север», «Запад» и «Восток» за сутки уничтожили 147 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Наибольшее количество целей поразили бойцы «Запада» — 57 пунктов управления БПЛА. На втором месте по числу уничтоженных целей, но не по значению — группировка «Восток». Военнослужащие поразили 39 аналогичных целей.
Бойцы «Севера» и Южной группировки уничтожили 30 и 21 пункт управления соответственно.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщал, что военнослужащие за сутки уничтожили 55 пунктов управления БПЛА, три снаряда системы залпового огня HIMARS, 82 БПЛА самолетного типа и 111 тяжелых боевых гексакоптеров.