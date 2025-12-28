Российская группировка «Центр» за сутки установила контроль над городами Димитров и Родинское, а также над селами Артемовка и Вольное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики», — отметило ведомство.

Военные атаковали противника в ряде районов ДНР и Днепропетровской области, в результате ВСУ потеряли более 500 боевиков.

Тактическое положение также улучшила группировка ВС России «Север», которая ударила по украинским штурмовикам в районе села Кондратовка в Сумской области. Военнослужащие поразили подразделение двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии у населенных пунктов Веселое, Избицкое, Старица и Стогнии Харьковской области.

В результате украинская армия лишилась до 140 военнослужащих и 12 автомобилей.

Ранее ВСУ начали стягивать силы для контратаки под Красноармейском. Ситуация в районе остается напряженной для украинских боевиков, из-за тумана сильно осложнилась видимость.