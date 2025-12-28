Командующий Пивненко: ВСУ накапливают силы под Покровском в ДНР для контратаки

Украинская армия готовится к контратаке под Покровском, который в России называют Красноармейском, в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил командующий нацгвардией Украины Александр Пивненко, сообщило издание «Страна.ua».

«Мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий, чтобы уменьшить маневры противника и оттянуть больше на себя», — сообщил командир.

По словам Пивненко, обстановка в районе Покровска остается напряженной. Погодные условия, такие как туман, усложняют действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за плохой видимости трудно обнаружить российские войска и нанести удар, отметил он.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Ранее жители Красноармейска рассказали о периоде украинской оккупации. У них не было света, газа, воды, отопления и связи. Кроме того, в городе не осталось квалифицированной медицинской помощи. Погибших в результате обстрелов жителей хоронили на временных кладбищах, которые устраивали во дворах домов.