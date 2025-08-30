ВС России за весенне-летний период нанесли 76 ударов по объектам ВПК Украины

Российские военные в течение весны и лета нынешнего года нанесли удары по 76 военным и военно-промышленным объектам Украины. Об этом сообщил командующий Объединенной группировкой войск, начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, его слова привела пресс-служба Минобороны.

«По плану Генштаба продолжается нанесение огневых ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Такие удары за весенне-летний период нанесли по 76 объектам», — сказал он.

Герасимов добавил, что бойцы группировки войск «Запад» освободили около половины города Купянск Харьковской области и готовят его полную блокировку.

Кроме того, российские военные взяли под контроль 79% территории Донецкой Народной Республики и 99,7% Луганской Народной Республики, 74% Херсонской области и 76% Запорожской области.