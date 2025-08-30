Наступление безостановочное. Генштаб отчитался о продвижении ВС России в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% — Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Генерального штаба, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов, его слова привела пресс-служба Минобороны.

По его словам, в ЛНР под контролем противника осталось порядка 60 квадратных километров.

«Российские войска контролируют 76% Запорожской и 74% Херсонской областей», — сказал Герасимов.

Глава Генштаба добавил, что ВС России также взяли под контроль семь населенных пунктов в Днепропетровской области, продвижение войск идет активно. На территории Харьковской области — активные боевые действия для улучшения ситуации на Липцовском и Волчанском направлениях.

«Группировка „Север“ взяла под контроль 13 населенных пунктов и 210 квадратных километров территории в Сумской области», — отметил Герасимов.

Командующий Объединенной группировкой войск констатировал, что ВС России продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта.

Всего с марта 2025 года ВС России освободили 149 населенных пунктов и свыше 3,5 тысячи километров в зоне СВО, заключил Герасимов.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль Камышеваху в ДНР.