ВС России за ночь уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ на двух направлениях

Артиллерийские подразделения группировки «Север» прошедшей ночью ликвидировали 11 пунктов управления беспилотниками и более 60 военных ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом заявили РИА «Новости» в группировке войск «Север».

Там отметили, что за ночь расчеты артиллерии вместе с подразделениями БПЛА провели более 200 огневых задач на этих направлениях.

«В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 11 пунктов управления БПЛА <…> 64 военнослужащих ВСУ», — отметили военные.

Кроме того, уничтожили склад с боеприпасами и 12 украинских автомобилей высокой проходимости.

Ранее стало известно, что за неделю расчеты ударных FPV-дронов российской группировки «Север» уничтожили восемь украинских пикапов на Сумском направлении. Как отметил командир роты БПЛА с позывным Грот, военные постоянно ведут воздушную разведку и не допускают перемещения вражеской техники.