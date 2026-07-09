Дроноводы «Севера» за неделю уничтожили восемь пикапов ВСУ в Сумской области

В течение недели на Сумском направлении расчеты ударных FPV-дронов российской группировки «Север» ликвидировали восемь украинских пикапов. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир роты БПЛА с позывным Грот.

«За неделю наши расчеты БПЛА уничтожили восемь пикапов вооруженных сил Украины в Сумской области», — сказал он.

Военный отметил, что операторы войск беспилотных систем «Севера» непрерывно ведут воздушную разведку и не допускают передвижения вражеской техники.

Ранее разведчики-операторы БПЛА группировки «Север» ликвидировали два украинских замаскированных пункта управления беспилотными аппаратами в Сумской области. Как отметил командир разведывательного расчета с позывным Орлан, бойцы заметили подозрительную активность на участке — антенны, следы от транспортных средств и солнечные панели.