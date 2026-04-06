Российские военные с 30 марта по 5 апреля взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

Бойцы освободили один населенный пункт в Сумской области, еще по два — в Запорожской и Харьковской.

До этого в период с 23 по 29 марта ВС России также установили контроль над пятью населенными пунктами, из которых два — в ДНР, три — в Харьковской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что операция на Украине продолжится до тех пор, пока Россия не достигнет намеченных целей.

По его словам, шансы киевского режима вернуть под свой контроль освобожденные территории ничтожны. Об этом свидетельствует реальное положение дел в зоне боевого соприкосновения.

Ранее российские дроноводы сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области.