Песков заявил, что Россия будет продолжать СВО до достижения всех целей
Военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех своих целей. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Мы будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей», — сказал он.
Песков ранее отметил, что шансы киевского режима вернуть под контроль освобожденные территории ничтожны. Об этом свидетельствует реальное положение дел в зоне проведения спецоперации.
За неделю российские войска установили контроль над семью населенными пунктами. Кроме того, российская армия также завершила операцию по освобождению ЛНР от ВСУ.
