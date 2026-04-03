Военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех своих целей. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

«Мы будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей», — сказал он.

Песков ранее отметил, что шансы киевского режима вернуть под контроль освобожденные территории ничтожны. Об этом свидетельствует реальное положение дел в зоне проведения спецоперации.

За неделю российские войска установили контроль над семью населенными пунктами. Кроме того, российская армия также завершила операцию по освобождению ЛНР от ВСУ.