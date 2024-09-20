Российские войска продвинулись на Кураховском направлении

Российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении, ВСУ несут существенные потери. Такое заявление сделал министр обороны Андрей Белоусов, его слова опубликовал
Telegram-канал ведомства.
«В результате ваших профессиональных действий вооруженные украинские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад», — обратился к военным Белоусов.
Бойцы с честью выполняют свой долг и с полной самоотдачей решают все поставленные задачи, приближая победу, подчеркнул он.
Российские войска продолжают прорывать оборону противника. Украинский генштаб сообщил, что самая напряженная обстановка сложилась
на Покровском и Кураховском направлениях. Ранее офицер Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска.
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