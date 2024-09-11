ВСУ пожаловались на обстановку на двух направлениях

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг <…> продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Сегодня самое горячее на Кураховском и Покровском направлениях», — заявило командование.

В течение дня, по подсчетам Генштаба ВСУ, произошли 76 боестолкновений. Российская армия применила артиллерию и авиацию. На Кураховском направлении шли бои возле Красногоровки, Георгиевки, Украинска, Антоновки и Константиновки, на Покровском — в окрестностях Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки и других населенных пунктов.

Украинская армия лишилась контроля над Водяным и Галицыновкой в ДНР. Политолог Владимир Евсеев заявил «Известиям», что это поможет российской армии подготовить условия для штурма Красноармейска.