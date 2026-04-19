Артиллеристы российской группировки «Север» ликвидировали около 15 пунктов управления беспилотников ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС заявил старший офицер батареи с позывным Иртыш.

Цели поразили расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север».

Иртыш уточнил, что военные ВС России благодаря профессионализму и точности уничтожают вражеские орудия и пункты управления БПЛА. Ликвидация расчетов и точек запуска дронов помогает российским мотострелковым подразделениям безопаснее продвигаться в зоне СВО и выполнять боевые задачи.

Ранее десантники подорвали украинский склад боеприпасов в Сумской области при помощи одного БПЛА. Бойцы проводили разведку в зоне ответственности своей бригады, но погодные условия резко ухудшились. Они подняли FPV-дрон на оптоволокне и разыскали укрытие боевиков ВСУ, которое те замаскировали специальной сетью.