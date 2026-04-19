Российские десантники уничтожили одним FPV-дроном склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил разведчик с позывным Маламут.

Пока десантники проводили разведку в зоне ответственности своей бригады, погодные условия резко ухудшились. Боевики ВСУ осмелели, решив, что российские беспилотники не смогут подняться в воздух, и вышли из укрытий проверять свои минные поля.

Разведчики засекли двух украинцев, после чего десантники нанесли по противнику артиллерийский удар, заставив украинских военных отступить и спрятаться в блиндаже. Тогда российские военные подняли FPV-дрон на оптоволокне, с помощью которого нашли укрытие, спрятанное под маскировочной сетью.

«Обнаружили блиндаж, накрытый маскировочной сетью, отработали одним дроном. Соответственно, уничтожив склад боеприпасов», — поделился Маламут.

Ранее боевики ВСУ случайно ударили по своему лагерю с наемниками в районе села Михайловка под Купянском.