Военкор сообщил о первом бое спецназа КНДР в Курской области

Военкор Романов: спецназ КНДР за два часа освободил Плехово от ВСУ

Северокорейский спецназ провел первый бой в курском селе Плехово. Об этом сообщил военкор Владимир Романов в своем Telegram-канале .

По его словам, военные из КНДР всего за два часа выбили ВСУ из населенного пункта.

«Прошлись как ураган <…>. У противника более 300 военнослужащих „ушли на минус“», — подчеркнул он.

Информацию о присутствии северокорейских военных ранее опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал противоречивыми распространенные в Сети данные по этой теме.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх также не смогла подтвердить информацию об участии спецназа КНДР в боях под Курском. Представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что подобные сообщения являются слухами и вбросами.

В декабре морпехи ВС России отбили у украинских боевиков долговременные укрепления в курском приграничье. Минобороны опубликовало видео с работой российских военнослужащих.