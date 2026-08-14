Российские бойцы освободили населенные пункты Торецкое и Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Таких успехов удалось добиться военнослужащим подразделения группировки войск «Центр».

В Минобороны добавили, что потери противника за неделю в зоне ответственности группировки составили больше 2435 боевиков, а также два танка.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар беспилотниками по железнодорожной станции порта «Измаил», используемой для нужд ВСУ.

Также ВС России поразили два буксира украинских военных в акватории Черного моря неподалеку от Николаева.