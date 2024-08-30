Минобороны: ВСУ за неделю потеряли в зоне СВО до 16 910 военнослужащих

Вооруженные силы Украины в течение недели потеряли около 16 910 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где за неделю лишились до 3720 военнослужащих. В Луганской Народной Республике подразделения группировки войск «Запад» уничтожили более 3450 солдат противника.

На Волчанском и Липцовском направлениях в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили около 3580 солдат.

Ранее российские военные нанесли один массированный и 14 групповых ударов ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА по важным энергетическим объектам Украины. ВС России уничтожили склады с горючим, арсеналы с западным оружием, цеха по сбору беспилотников и объекты, в которых размещали наемников.

Также на линии соприкосновения за неделю сдались в плен 58 солдат противника.