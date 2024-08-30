Почти 60 солдат ВСУ сдались в плен за неделю

Минобороны: за неделю в зоне СВО в плен сдались 58 солдат ВСУ

На линии боевого соприкосновение в зоне специальной военной операции на Украине в течение недели сдались в плен 58 украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также за неделю российские военные силами ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, американские ракеты ATACMS, украинские ракеты «Точка-У», запущенные по российским силам. ВС России удалось уничтожить 19 управляемых авиабомб Hammer, 31 установку HIMARS и более 300 беспилотников, 127 из которых — вне зоны СВО.

Силы Черноморского флота ликвидировали шесть украинских безэкипажных катеров, добавили в пресс-службе.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в течение прошлой недели нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам энергетики Украины.