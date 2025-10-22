ВС России взяли под контроль ключевые объекты на Карантинном острове

ВС России успешно провели операцию по высадке на Карантинном острове в Херсоне. Они выбили ВСУ с ключевых объектов, заявил ТАСС командир разведывательного взвода.

«Задача была сложная — форсировать водный рубеж под возможным огнем и создать плацдарм для дальнейшего наступления», — уточнил он.

Разведка боем показала, что ВСУ не ожидали удара в этом направлении. Командир отметил, что российские военные показали четкость и слаженность действий. Сразу после высадки они взяли под контроль ключевые объекты острова.

Военнослужащий добавил, что украинские боевики попытались провести контратаку и бросили на это свои резервы. Несмотря на попытки, ВС России отбили все удары ВСУ.

«Местность здесь позволяет эффективно обороняться, и мы используем это преимущество», — объяснил собеседник издания.

Он также сообщил, что сейчас войска закрепили плацдарм за собой. По его словам, бойцы продемонстрировали настоящую выучку и мужество, благодаря успешно выполненной операции для армии открылись новые возможности для контроля над западной частью Херсона.

