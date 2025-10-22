«Прилетел в башню». Экипаж российского танка 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ

Бойцы танкового батальона Южного военного округа в течение 15 часов отбивались от атак ВСУ под горящей боевой машиной. Об этом РИА «Новости» сообщил старший механик-водитель с позывным Колючий.

По его словам, они попали под огонь ВСУ во время выполнения боевой задачи, их технику поразили противотанковой ракетой.

«Где-то посередине поля по нам в башню прилетел ПТУР, танк загорелся. Командир танка ранен, я тоже. Мы 15 часов пролежали под танком, потом смогли выйти оттуда», — отметил Колючий.

Боевики ВСУ сбрасывали боеприпасы на поврежденную машину и применяли FPV-дроны. Только ближе к вечеру экипаж смог выбраться и покинуть поле боя. За проявленные стойкость и мужество механика-водителя удостоили медалью «За отвагу».

Ранее стало известно, что два танкиста два месяца прятались под подбитым танком от обстрелов ВСУ и БПЛА.