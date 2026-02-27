Российские войска взяли под контроль населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село освободили подразделения группировки войск «Центр». ВСУ в зоне ее действия лишились за неделю более 2480 военнослужащих.

За прошедшие семь дней ВС России взяли под контроль, включая Крраснознаменку, четыре населенных пункта: группировка «Север» — Графское в Харьковской области, «Запад» — Карповку в ДНР, «Восток» — Риздвянку в Запорожской области.

Российские средства ПВО за неделю сбили 50 снарядов HIMARS, пять ракет большой дальности «Фламинго», а также 2041 украинский БПЛА самолетного типа. По объектам ВПК Украины нанесли восемь ударов возмездия с применением высокоточного оружия.