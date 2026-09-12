Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что таких результатов удалось добиться бойцам подразделений группировки войск Центр» в результате решительных действий.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли поражение металлургическому заводу «Интерпайп сталь» в Днепропетровске и центру обработки данных «Интеркарс» в Киеве.

Также ВС России продвинулись под селом Доброполье в ДНР. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ведутся активные бои за Надию в пяти километрах от него.