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    ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что таких результатов удалось добиться бойцам подразделений группировки войск Центр» в результате решительных действий.

    Ранее стало известно, что российские войска нанесли поражение металлургическому заводу «Интерпайп сталь» в Днепропетровске и центру обработки данных «Интеркарс» в Киеве.

    Также ВС России продвинулись под селом Доброполье в ДНР. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ведутся активные бои за Надию в пяти километрах от него.