Ганчев: армия России берет Купянск в клещи для окружения ВСУ в городе

Российские военные берут Купянск в клещи для окружения группировки ВСУ в городе. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, ВС России для дальнейшего наступления на Купянск расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол.

«То, что мы наблюдаем: наши закрепляются на северной территории от Купянска и с левой стороны реки Оскол, на восточной территории», — сказал Ганчев.

Глава Харьковской ВГА выразил мнение, что военные возьмут город в окружение и начнут зачистку от ВСУ. Всего до Купянска осталось около семи километров.

Ранее Ганчев сообщил, что на Купянском направлении иностранные наемники издеваются над мирными жителями. Он сказал, что преступления происходили не только в Харьковской, но и также в Курской области, Луганской и Донецкой народных республиках.