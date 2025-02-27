Иностранные наемники на Купянском направлении издеваются над мирными жителями. Они воспринимают службу как сафари, сообщил РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Они приехали сюда как на сафари, именно поиздеваться, уничтожать мирное русское население. Поэтому, это мы слышим постоянно, то есть это не исключение», — рассказал он.

Особо жестоко, по словам Ганчева, с гражданскими вели себя именно наемники Вооруженных сил Украины. Он сказал, что эти преступления происходили не только в Харьковской, но и в Курской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

Жительница Суджи рассказала военным следователям о зверствах польских наемников из числа штурмовиков. По ее словам, они действовали с особой жестокостью, насиловали женщин и расстреливали гражданских.