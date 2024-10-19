ВС России вытеснили украинских боевиков из островной зоны дельты Днепра

Российские военные установили контроль над островной зоной дельты Днепра в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» заявил глава региона Владимир Сальдо.

«В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что ВС России взяли крупные острова под непосредственный контроль, а небольшие — под огневой.

По его словам, украинские группы ДРГ на резиновых лодках продолжают пытаться попасть на левый берег, но российские военные пресекают эти попытки. Артиллеристы уничтожают противника, и «убраться восвояси ни с чем» удается немногим боевикам ВСУ, заключил Сальдо.

Ранее посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный предположил, что стране не удастся выйти из конфликта с Россией. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за дефицита вооружений и недостаточной поддержки со стороны Запада во время контрнаступления украинской армии в 2023 году.